Ростов-на-Дону, 19 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, исполняется ровно месяц работы штаба акции #МыВместе в Ростове-на-Дону. За это время из единого центра гуманитарной помощи в Ростовской области жителям Донбасса направлено более 1 тыс. тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Об этом сообщил координатор объединенного штаба #МыВместе в Ростове-на-Дону, заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Борис Подольный.

Портал республикаадыгея.рф Гуманитарная помощь жителям Донбасса

Склад единого центра гуманитарной помощи в Ростовской области расположен на базе Донского государственного технического университета, дополнительные склады — в Белгородской области и Крыму.

«Всего на склад в Ростовской области поступило 1025 тонн гуманитарной помощи. Из них 193,2 тонны переданы на территории Луганской и Донецкой Народный Республик, 42,2 тонны — на резервные склады в Белгородскую область и Крым для формирования гуманитарных наборов для граждан, прибывающих на территорию России по гуманитарным коридорам. 505,8 тонны уже распределены по пунктам временного размещения и 283,8 тонны находятся в резерве также для передачи в ПВР и формирования гуманитарных наборов», — отметил Подольный.

По его словам, наряду с этим в помещениях региональных отделений Российского Красного Креста работают пункты выдачи гуманитарной помощи для переселенцев, не проживающих в ПВР.