Тюмень, , 15:41 — REGNUM Тюменские предприятия могут занять многие освобождающиеся сейчас ниши. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Логотип тюменский ярмарок Пресс-служба горадминистрации Тюмени

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Он 19 марта посетил ярмарку ярмарку «Тюменская весна» на Цветном бульваре в Тюмени. Такие площадки в субботний день работали в семи муниципалитетах Тюменской области.

«Ярмарки проводились по моему поручению, чтобы свести производителя и покупателя напрямую, без посредника. С удовольствием пообщался с товаропроизводителями. Верю, что у них большой потенциал. Помните, сколько было переживаний после введения санкций в 2014 году? Например, много говорили, что мы останемся без сыра. Прошло восемь лет, и только в Тюмени сейчас работает порядка десяти сыроварен. Они открылись уже после введения санкций. Делают качественный и очень вкусный продукт. Импортозамещение в чистом виде», — отметил Тюменский губернатор.

На ярмарке «Тюменская весна» была представлена продукция более 30 местных производителей — это мясо, рыба, гончарные изделия, плетеные, вязаные вещи и многое другое.

На этом «Тюменская весна» не остановится. Следующие ярмарки пройдут 26 марта.