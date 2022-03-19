Бирмингем, Великобритания, , 15:39 — REGNUM Сегодня, 19 марта, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Филиппе Коутиньо Athletic-bilbao.ru

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Джейкоб Рэмзи, Эмилиано Буэндиа, Олли Уоткинс, Филиппе Коутиньо.

«Арсенал»: Бернд Лено, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Седрик Суареш, Томас Парти, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Александр Ляказетт.

В последний раз «Арсенал» и «Астон Вилла» играли между собой 22 октября 2021 года в матче 9-го тура чемпионата Англии. Тот матч завершился победой «канониров» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «Арсенала» отметились Томас Парти, Пьер-Эмерик Обамеянг и Эмиль Смит-Роу.

Ранее сообщалось, руководство клуба из Бирмингема планирует выкупить 29-летнего атакующего полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо после завершения текущего сезона.