Москва, , 15:38 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что ее военная спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов, заявил 19 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, все, что касается внутриукраинского диалога, это — дело украинского народа по завершении спецоперации.

«И завершится, надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, о которых упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности», — отметил он на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Москва готова искать гарантии безопасности, согласовывать их и для Украины, и для Европы, и для себя за рамками расширения НАТО, добавил Лавров.

Он также завил, что считает демагогической инициативу Польши о вводе миротворцев НАТО на территорию Украины.

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