Москва, 19 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на то, что ее военная спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов, заявил 19 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, все, что касается внутриукраинского диалога, это — дело украинского народа по завершении спецоперации.

«И завершится, надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, о которых упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности», — отметил он на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Москва готова искать гарантии безопасности, согласовывать их и для Украины, и для Европы, и для себя за рамками расширения НАТО, добавил Лавров.

Он также завил, что считает демагогической инициативу Польши о вводе миротворцев НАТО на территорию Украины.