Симферополь, , 15:35 — REGNUM Свой столетний юбилей отмечает 19 марта ветеран Великой Отечественной войны — жительница Симферополя Лидия Мавренко, сообщили в пресс-службе администрации города.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Лидия Мавренко родилась в 1922 году в Витебской области, училась в Ленинградском текстильном институте на механическом факультете. Ещё участь в институте, она участвовала в создании оборонительных сооружений. В 1941 году она пошла на курсы медсестер, и в январе 1942 года была мобилизована военкоматом. Прошла войну.

Награждена орденами «Отечественной войны», «За мужество»; медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону Ленинграда».

После войны Лидия Мавренко окончила Крымский педагогический институт, и всю жизнь, до выхода на пенсию, проработала в школе №7 Симферополя — сначала учителем, позже — директором.