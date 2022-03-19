Москва, 19 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Задачи специальной операции России на Украине — легитимны. Об этом 19 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Мы объявили наши задачи. Задачи абсолютно легитимны и понятны», — отметил он на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Также Лавров заявил, что считает демагогической инициативу Польши о вводе миротворцев НАТО на территорию Украины.