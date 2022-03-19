Москва, , 15:30 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в начале украинского кризиса.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это не про Украину. Это кульминация того курса, который Запад проводил с начала 90-х гг. после того, как стало понятно, что РФ не будет послушной, у России есть свое мнение», — отметил он.

Он добавил, что РФ стремится идти по своему курсу, потому что у нее есть своя история, традиции, понимание истории своих людей, своих народов и свое видение того, как обеспечивать собственные безопасность и интересы в мире.

Ранее он заявил, что слова Владимира Зеленского практически невозможно воспринимать всерьез, так как они зачастую расходятся с реальными действиями.

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