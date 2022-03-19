Москва, 19 марта 2022, 15:30 — REGNUM Лидером по продажам в России за первые два месяца 2022 года среди новых легковых авто китайских марок стал кроссовер Haval Jolio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Haval Jolion
Haval Jolion
Haval

Всего за январь и февраль 2022 года жители России приобрели 17,5 тыс. новых легковых автомобилей китайских компаний. В сравнении с 2021 годом продажи китайских авто в России выросли на 72%.

Новый кроссовер от Haval за два месяца разошёлся в России в количестве 2766 единиц, что стало лучшим результатом среди всех китайских моделей. В тройку самых популярных китайских авто по итогам января и февраля также стали Chery Tiggo 7 PRO (2292 шт.) и Chery Tiggo 4 (1756 шт.).

Замкнули пятёрку самых популярных китайских авто Chery Tiggo 8 (1704 шт.) и Haval F7 (1609 шт.). В десятку по объёму продаж также вошли Geely Coolray (1373 шт.), Haval F7x (1139 шт.), Geely Atlas Pro (959 шт.), Geely Tugella (637 шт.) и EXEED TXL (621 шт.).

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