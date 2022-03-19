Москва, , 15:30 — REGNUM Лидером по продажам в России за первые два месяца 2022 года среди новых легковых авто китайских марок стал кроссовер Haval Jolio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Haval Jolion Haval

Всего за январь и февраль 2022 года жители России приобрели 17,5 тыс. новых легковых автомобилей китайских компаний. В сравнении с 2021 годом продажи китайских авто в России выросли на 72%.

Новый кроссовер от Haval за два месяца разошёлся в России в количестве 2766 единиц, что стало лучшим результатом среди всех китайских моделей. В тройку самых популярных китайских авто по итогам января и февраля также стали Chery Tiggo 7 PRO (2292 шт.) и Chery Tiggo 4 (1756 шт.).

Замкнули пятёрку самых популярных китайских авто Chery Tiggo 8 (1704 шт.) и Haval F7 (1609 шт.). В десятку по объёму продаж также вошли Geely Coolray (1373 шт.), Haval F7x (1139 шт.), Geely Atlas Pro (959 шт.), Geely Tugella (637 шт.) и EXEED TXL (621 шт.).

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