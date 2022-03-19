Москва, 19 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает демагогической инициативу Польши о вводе миротворцев НАТО на территорию Украины.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Это такая демагогическая инициатива, натовцы поймут, что надо быть разумными и реалистичными. Не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно предполагало бы, что основы таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль западную Украину во главе с Львовом. И там будет оставаться длительный период», — отметил он.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский по итогам встречи с Владимиром Зеленским предложил направить в страну вооруженную миссию НАТО. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине.