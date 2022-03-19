Москва, , 15:21 — REGNUM Слова Владимира Зеленского практически невозможно воспринимать всерьез, так как они зачастую расходятся с реальными действиями. Об этом 19 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он напомнил, что, несмотря на заявления Зеленского о том, что он не является и не может быть нацистом, Украина все же вышла из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны — в рамках СНГ.

«Когда он лично покровительствует тенденциям, … мне сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства», — добавил Лавров.

Ранее он отметил, что своими действиями США осложняют процесс переговоров между Москвой и Киевом, не позволяя украинской стороне идти на уступки.

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