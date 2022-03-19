Москва, 19 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах силовиков ВСУ по Донецку. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«По инициативе люксембургской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великого Герцогства ЛюксембургКсавье Беттелем. Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к жертвам среди мирного населения», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что своими действиями США осложняют процесс переговоров между Москвой и Киевом, не позволяя украинской стороне идти на уступки.