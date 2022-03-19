Великий Новгород, 19 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Житель города Боровичи Новгородской области, рядовой Вооруженных сил России Николай Калинин скончался в госпитале от ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил 19 марта губернатор региона Андрей Никитин.

Рядовой Николай Калинин

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«Еще один герой отдал жизнь, защищая мирных жителей <…> выполняя свой воинский долг, Николай проявил огромное мужество и героизм, показал пример стойкости и верности своей Родине», — написал Никитин на своей странице в соцсети.

Глава региона высказал соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и пообещал оказать всю необходимую помощь его семье.

Ранее, 12 марта, стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины героически погиб майор Сергей Емельянчик, закончивший школу в городе Старая Русса. Выпускник Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, он служил в крымском Джанкое. 18 февраля 2022 года ему исполнилось 35 лет. У Сергея Емельянчика остались жена и дочь.