Екатеринбург, 19 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге у 72-летнего мужчины похитили банковскую карту и расплатились ею за покупки. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По данным следствия, ещё 20 февраля гражданин обратился в отдел полиции № 14. Он заявил об утере карты и списании с неё почти трёх тысяч рублей. Оказалось, что карту он оставил в одном магазине.

Личность похитителя уже установили. Им оказался 47-летний местный житель, ранее несудимый. Теперь ему грозит шесть лет лишения свободы.