Москва, 19 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) РФ пообещал установить всех причастных к совершению преступлений на территории Донбасса.

Sledcom.ru Следственный комитет

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«Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса будут установлены и привлечены к ответственности», — отмечается в сообщении.

Ведомство совместно с правоохранительными органами ЛНР и ДНР намерено установить все обстоятельства преступлений. Необходимые доказательства у СК уже есть.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по сбору доказательств по фактам совершения военными ВСУ преступлений на территории Донбасса, в результате которых погибли мирные жители, а также подвергались пыткам военнослужащие РФ.

С начала спецоперации на Украине возбуждено более 80 уголовных дел, в том числе по составам преступлений, предусмотренных ст. 357 УК РФ (геноцид), ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), и по ряду других.