Варшава, , 15:09 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил ЕС полностью остановить торговлю с Россией.

Матеуш Моравецкий

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По его мнению, Европейский совет может принять новый пакет санкций, по которому ЕС установит торговую блокаду с РФ. Такие меры, как считает он, должны включать «запрет входа кораблей РФ под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями».

«Это полное отключение РФ от торговли дополнительно заставит Россию задуматься…», — добавил он.

Ранее Моравецкий на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Батуми, потребовал усилить режим антироссийских санкций.

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