Москва, , 14:57 — REGNUM Производство автомобилей КамАЗ поколения К4 и К5 будет продолжено в апреле и мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

«КамАЗ» самосвал семейства К5 Kamaz.ru

По данным компании, в марте 2022 года будет выпущено 537 грузовиков К4 и К5. В последующие два месяца объёмы сократятся, но производство будет продолжено. В апреле планируется сборка 125 автомобилей К4 и К5, в мае — 214 автомобилей поколения К4.

Отмечается, что объёмы производства ограничиваются запасом комплектующих. В настоящее время компания работает над локализацией импортных комплектующих.

В начале 2023 года КамАЗ планирует начать сборку автомобилей К5 без участия иностранных партнёров. Сборка грузовиков линейки К4 будет продолжена как минимум до конца 2022 года.

В марте 2022 года отечественные производители столкнулись с проблемами в цепочках поставок из-за антироссийских санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран. Также была приостановлена работа ряда расположенных в России заводов иностранных автопроизводителей.