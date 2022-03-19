Симферополь, 19 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью в ходе специальной военной операции крымчанина Ильи Ерёмина выразил глава Крыма Сергей Аксёнов 19 марта, сообщили в пресс-службе главы региона.

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«Сегодня в Крыму простились с нашим земляком, погибшим в ходе специальной военной операции, ефрейтором Ильей Сергеевичем Ерёминым. Уроженец Ялты, которому исполнился всего 21 год, проходил службу в одном из подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ильи Ерёмина, который героически исполнил свой воинский долг. Вечная память и Царствие Небесное воину-освободителю!», — написал ранее в телеграм-канале глава Крыма.

Власти региона сообщили, что семье военнослужащего будет оказана вся необходимая поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта российские военнослужащие эвакуировали в Крым 112 граждан России, Украины, США и других стран из Херсонской области.