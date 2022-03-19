Москва, 19 марта 2022, 14:46 — REGNUM Своими действиями США осложняют процесс переговоров между Москвой и Киевом, не позволяя украинской стороне идти на уступки, заявил 19 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Он отметил, что РФ всегда выступает за дипломатическое решение проблем и проводит переговоры с представителями Украины, хотя сталкивается со сложностями.
«Какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые … абсолютно минимальны», — пояснил он, передает «Интерфакс».