Донецк, 19 марта 2022, 14:26 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 14 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее из-за обстрелов ВСУ были обесточены две шахты в Донецке, под землей находятся 165 человек.
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