Москва, , 19:37 — REGNUM Установление Арменией в настоящее время дипломатических отношений с Турцией приведёт лишь к окончательной потере перешедших к Азербайджану армянских территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Флаги Армении Harout Arabian

«Армения установлением дипломатических отношений с Турцией пытается получить некую турецкую политическую поддержку в сдерживании Азербайджана, сделать Анкару посредником в нормализации отношений с Баку. Но это уже совершенно поздно! Никол Пашинян ведёт совершенно непонятную и бездарную политику, которая не соответствует интересам Армении. Устанавливать дипотношения с Турцией после таких тяжёлых поражений — это значит, что Армения никогда уже больше не сможет претендовать на те территории, которые она потеряла. Тем самым, Пашинян ввергает Армению в долгую войну, потому что в Армении и среди населения, и среди военных есть много желающих отбить потерянные территории. И, тем самым, война перешла просто в затухшую стадию. И противостояние будет ещё долгие-долгие годы», — сказал эксперт.

Напомним, что Армения выразила готовность установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу между двумя странами.