Новороссийск, Краснодарский край, 19 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Предупреждение из-за сильного ветра объявлено в ряде причерноморских районов Краснодарского края на 19 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Admnvrsk.ru Новороссийск

«По данным ФГБУ «Крымское УГМС» днём 19 марта на Черном море (подрайоны 19 552 — от м. Меганом — м. Такиль — м. Железый Рог — Анапа и 19 555 — к северу от 43 °C.ш.) ожидается усиление северо-восточного ветра 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Высота волн может достигать от двух до трёх метров.

О сильном ветре предупредили и в администрации Новороссийска — 19 марта в городе ожидается ветер до 27 метров в секунду с порывами до 28−33 м/с.

«Высота волн 13−20 дм. В ночные часы слабое парение моря, медленное обледенение судов», — уточнили в администрации города.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности при сильном ветре и непогоде, призвав жителей оставаться дома.