Чита, 19 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Погрузка первой партии гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса прошла 19 марта в аэропорту Читы. На борт самолёта загружено более 20 тонн, завтра он через Ростовскую область отправится в регионы, принявшие у себя беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, а также жителям освобождённых территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Правительство Забайкалья Забайкалье. Гуманитарная помощь для Украины

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«Груз формировали порядка двух недель. Нам удалось собрать свыше 20 тонн, в первую очередь — это предметы первой необходимости: продукты питания — это крупы, масло, тушенка, бытовые принадлежности, одежда, лекарства. Хочется сказать огромное спасибо всем неравнодушным забайкальцам, которые с этим гуманитарным грузом отправляют частичку своего сердца, поддерживая жителей Украины, Донецкой, Луганской народных республик. Хочется заверить их, что гуманитарная помощь обязательно дойдёт до адресата», — сказал заместитель губернатора Андрей Кефер.

Отдельно он поблагодарил партию «Единая Россия», волонтёров, которые непосредственно принимали участие в формировании груза, а также предпринимателей, которые откликнулись на призыв о сборе средств — это компании «Мосстройтранс», «Дальцветмет», «Забайкальский металлургический завод», «Висмут», «Энергожилстрой», «Масма-Драйв», «Академия здоровья».

Напомним, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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