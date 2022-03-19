Киев, 19 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. 19 марта на Украину прибыл целый батальон добровольцев из Чечни. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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"Новоприбывших встретил … Адам Делимханов. Он еще раз напомнил об истинной миссии российской стороны — положить конец тирании киевского режима, уничтожить национализм и освободить из многолетнего заточения братский украинский народ», — написал он.

Ранее Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие.