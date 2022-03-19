Тула, , 14:15 — REGNUM Гражданин США принял гражданство Российской Федерации, торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ состоялась 18 марта в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Паспорт РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время отделом по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» оформляется паспорт гражданина Российской Федерации, который будет вручён Джону Лауритзену в самое ближайшее время», — уточнили в УМВД.

Джон Лауритзен родился в штате Миннесота в 1972 году. Вместе с супругой, которая является гражданкой РФ, более 20 лет назад они приехали в Россию. В Ефремове он уже длительное время руководит подразделением по производству кормов для животных одного из крупных предприятий.

Объясняя своё решение получить российское гражданство, он заявил, что давно понял: его судьба тесно связана с этой великой и удивительной страной.

Добавим, что всего 18 марта в процедуре принесения присяги гражданина РФ приняли девять иностранцев, из них восемь — граждане бывших союзных республик.