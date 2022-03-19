Тула, 19 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Гражданин США принял гражданство Российской Федерации, торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ состоялась 18 марта в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт РФ

«В настоящее время отделом по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» оформляется паспорт гражданина Российской Федерации, который будет вручён Джону Лауритзену в самое ближайшее время», — уточнили в УМВД.

Джон Лауритзен родился в штате Миннесота в 1972 году. Вместе с супругой, которая является гражданкой РФ, более 20 лет назад они приехали в Россию. В Ефремове он уже длительное время руководит подразделением по производству кормов для животных одного из крупных предприятий.

Объясняя своё решение получить российское гражданство, он заявил, что давно понял: его судьба тесно связана с этой великой и удивительной страной.

Добавим, что всего 18 марта в процедуре принесения присяги гражданина РФ приняли девять иностранцев, из них восемь — граждане бывших союзных республик.