Обнинск, Калужская область, 19 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В День моряка-подводника 19 марта в Обнинске губернатор Калужской области Владислав Шапша с президентом национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком, ветеранами, военнослужащими, жителями Обнинска отдали дань памяти и уважения военным морякам, возложив цветы к мемориалу первопроходцам атомного подводного флота России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Возложение цветов к мемориалу первопроходцам атомного подводного флота.

«Калужская область причастна к славной история подводного флота. Свой вклад в создание субмарин с атомными энергетическими установками внёс Обнинск. Более 65 лет в городе действует ведущий учебный центр подготовки военных моряков-подводников, установлен бюст командира первой советской атомной подводной лодки «К-3» Леонида Осипенко. Сегодня в составе российского флота входят подводные лодки «Калуга» и «Обнинск», — отметил Владислав Шапша.

19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 20 подводных лодок. День моряка-подводника долгое время не отмечался — с 1917 по 1997 год, он был возрождён 15 июля 1996 года. Этот день с тех пор празднуется в России ежегодно: проводятся торжественные мероприятия с участием ветеранов-подводников. Особо отличившихся военных в этот день награждают государственными наградами, памятными подарками, грамотами и благодарностями от командования.