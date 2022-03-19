Донецк, 19 марта 2022, 14:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку минами калибра 120 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:30 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов ВСУ обесточены две шахты в Донецке, под землей находятся 165 человек.
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