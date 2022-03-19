Минск, , 14:04 — REGNUM

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин находится как никогда в форме, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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«Путин как никогда адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции», — отметил он в интервью японскому телеканалу TBS.

Все сообщения о якобы имеющихся у Путина проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются странами Запада, добавил он.

По словам Лукашенко, он много раз встречался с Путиным и состоит с ним в дружеских отношениях.