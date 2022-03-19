Лукашенко: Путин находится как никогда в форме
Минск, 19 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум.
Kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин находится как никогда в форме, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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"Путин как никогда адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции», — отметил он в интервью японскому телеканалу TBS.
Все сообщения о якобы имеющихся у Путина проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются странами Запада, добавил он.
По словам Лукашенко, он много раз встречался с Путиным и состоит с ним в дружеских отношениях.