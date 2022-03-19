Тула, 19 марта 2022, 14:03 — REGNUM Легкоатлетический забег «Мы вместе Крым», приуроченный к восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоялся 19 марта в Тульском кремле, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
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Участниками мероприятия стали около 600 легкоатлетов — представителей Тульской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тверской областей, Москвы, Республики Башкирия, Республики Чувашия, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.
Забег состоялся на разных дистанциях для разных возрастных групп: дети преодолели дистанции в 300 и 600 метров, взрослые — пять и десять километров.