Минск, , 14:01 — REGNUM Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Опасность в будущем — не в ядерном оружии. Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. И человечество еще эту опасность … не осознало. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием. Но кибероружие — страшнее «, — сказал он по завершении интервью японскому телеканалу TBS.

Такое оружие трудно обнаружить, «и, главное, мы не готовы бояться кибероружия», добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский мало управляет процессами на Украине.

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