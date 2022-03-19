Южноуральск, Челябинская область, , 13:59 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области задержали похитителей 475 кг. металлических конструкций. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Цепи. Металл

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Товар перевозили в машине ВАЗ-2110. Пояснить происхождение груза водитель и пассажир не смогли и были доставлены в отделение.

В ходе проверки выяснилось, что два гражданина похитили металл у своего работодателя и собирались сдать его в пункт приёма металлолома. Похищенное изъяли и вернули собственнику.