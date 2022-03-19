Донецк, , 13:57 — REGNUM ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе из «Градов» и 15 снарядами калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️11:15 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: произведено 5 выстрелов из танка; ️11:45 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»; ️11:55 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️12:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Сигнальное: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️12:45 — н.п. Невельское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.