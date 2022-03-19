Донецк, , 13:54 — REGNUM Из-за обстрелов ВСУ обесточены две шахты в Донецке, под землей находятся 165 человек. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрелов ВФУ в Донецке обесточены шахта им. Челюскинцев и шахта им. Скочинского», — отмечается в сообщении.

По данным Министерства угля и энергетики ДНР, под землей в шахте им. Челюскинцев — 80 горняков, в шахте им. Скочинского — 85.

Ранее сообщалось, что в Пантелеймоновке при обстреле ВСУ ранены три мирных жителя.

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