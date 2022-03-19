Воронеж, 19 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Руководство Центрального стадиона профсоюзов — домашней арены футбольного клуба «Факел» обещало подготовить поле к ближайшей домашней игре. Об этом в телеграм-канале написал 19 марта губернатор Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Воронежский стадион Профсоюзов

«Руководство стадиона пообещало мне и болельщикам «Факела», что к следующей домашней игре клуба поле будет готово принять матч. Я проверю», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта главный арбитр отменил домашний матч «Факела» в рамках 26-го тура Олимп-Первенства ФНЛ в связи с неудовлетворительным состоянием поля в Воронеже — его не успели подготовить после снегопада. Однако и к следующему домашнему матчу поле оказалось не готово — воронежцы проводят 19 марта встречу с «Торпедо Москва» на стадионе «Кубань» в Краснодаре.

Сегодня же, 19 марта, стадион в Воронеже осмотрел губернатор, по итогам поездки он опубликовал крайне гневный пост.