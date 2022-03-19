Воронеж, , 13:39 — REGNUM Центральный стадион профсоюзов (домашняя арена воронежского ФК «Факел») перейдёт в управление Воронежской области временно бесплатно. Об этом 19 марта по итогам поездки на стадион в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Воронежский стадион «Труд» — Центральный стадион профсоюзов Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«Пусть профсоюзы забудут наше предложение по выкупу стадиона, сейчас мы направим деньги на нужды региона, а не на чьи-то бизнес-интересы. Арена к нам временно перейдет бесплатно», — подчеркнул губернатор.

Глава региона резко раскритиковал качество расходованию бюджетных денег, которые руководство стадиона получает в качестве арендной платы от ФК «Факел», финансируемого из бюджета региона. Гусев также напомнил, что воронежские профсоюзы должны были предоставить облправительству расчеты по условиям продажи стадиона в собственность Воронежской области. Однако предложение получено так и не было.

«Меняем подход: в течение недели жду от стадиона документы — мы берем его в управление на три — пять лет, приводим в порядок, даем торговцам другие места для их бизнеса, а потом отдадим арену профсоюзам обратно. Если, конечно, они возместят все наши затраты с учетом инфляции и амортизации», — написал Гусев.

«И если профсоюзы полагают, что тут можно что-то построить вместо футбольного поля, они ошибаются. Я внимательно посмотрел видеообращение болельщиков ко мне и полностью с ними согласен. Поверьте, будет такая критика от неравнодушных воронежцев, что мало не покажется», — добавил возмущённый губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Александр Гусев посетил Центральный стадион профсоюзов и был возмущён состоянием арены, на которой ФК «Факел» не может провести вот уже вторую игру подряд из-за состояния поля.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский губернатор возмутился состоянием домашнего стадиона «Факела»