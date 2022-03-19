Воронежский губернатор: Стадион профсоюзов перейдет в управление региона
Воронеж, 19 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Центральный стадион профсоюзов (домашняя арена воронежского ФК «Факел») перейдёт в управление Воронежской области временно бесплатно. Об этом 19 марта по итогам поездки на стадион в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
«Пусть профсоюзы забудут наше предложение по выкупу стадиона, сейчас мы направим деньги на нужды региона, а не на чьи-то бизнес-интересы. Арена к нам временно перейдет бесплатно», — подчеркнул губернатор.
Глава региона резко раскритиковал качество расходованию бюджетных денег, которые руководство стадиона получает в качестве арендной платы от ФК «Факел», финансируемого из бюджета региона. Гусев также напомнил, что воронежские профсоюзы должны были предоставить облправительству расчеты по условиям продажи стадиона в собственность Воронежской области. Однако предложение получено так и не было.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Александр Гусев посетил Центральный стадион профсоюзов и был возмущён состоянием арены, на которой ФК «Факел» не может провести вот уже вторую игру подряд из-за состояния поля.