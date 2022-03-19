Киев, , 13:39 — REGNUM Нацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорили, занимая дома мирных граждан Мариуполя, что превратят их в полигоны. Об этом рассказала жительница города Галина Сургуч.

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По ее словам, 8 марта к ее дому на машине подъехали «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зашли в один из подъездов.

«Я спросила: «Вы разве отсюда уезжать не будете? … здесь же люди. Вы посмотрите — здесь же старики. У нас девочка родила, 2 месяца ребенку». Мне ответили: «Для нас это полигон». И я побежала к соседям говорить, чтобы они прятались в подвалах», — рассказала она.

По ее словам, в городе с 2014 года набралось огромное количество «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с военной техникой.