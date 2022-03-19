Москва, 19 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Самолет Airbus A-330−300, летевший из Якутска в Москву, с неисправностью тормозной системы приземлился в аэропорту «Шереметьево», сообщили 19 марта в экстренных службах города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

«Самолет компании «Аэрофлот» по маршруту Якутск — Москва, прибывший в аэропорт «Шереметьево» с неисправностью тормозной системы передней стойки, приземлился в штатном режиме», — отмечается в сообщении.