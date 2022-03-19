Воронеж, 19 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Состоянием Центрального стадиона профсоюзов — домашнего стадиона футбольного клуба «Факел» вызвало возмущение губернатора Воронежской области Александра Гусева, который 19 марта побывал там.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Сказать, что я расстроен тем, что увидел сегодня на главном стадионе региона, — ничего не сказать. Обидно за воронежских болельщиков, за «Факел». Они этого точно не заслужили», — написал в телеграм-канале губернатор.

Прежде всего, главу региона возмутило состояние поля — последствия снегопада в начале марта, из-за которого перенесли домашний матч, до сих пор не устранены полностью.

«Руководство Центрального стадиона профсоюзов уверяло меня, что поле было готово к игре «Факела» 6 марта. Но и я, и болельщики прекрасно видели фотографии, и это не монтаж. Не газон, а какая-то коричневая субстанция. И отговорки, что были метель и снегопад, не пройдут. Вы видели матч тульского «Арсенала»? А Тула севернее Воронежа, там как-то с непогодой справились, поле было зеленым», — возмутился губернатор.

Главу региона также возмутила организация торговли на стадионе.

«Получается Воронеж — единственный стадион в России, где, простите, торгуют трусами? Позвонил мэру Кстенину, убедился, что договоры с торговцами разорваны несколько месяцев назад. Так почему это продолжается? Пока для меня это вопрос без ответа», — добавил глава региона.

Отметим, что 6 марта решением главного арбитра был отменён матч 26-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Факел» — «КамАЗ» в связи с неудовлетворительным состоянием поля в Воронеже. Другой домашний матч «Факел» — «Торпедо» 19 марта клуб проводит на стадионе «Кубань» в Краснодаре.