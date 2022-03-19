Луганск, 19 марта 2022, 13:26 — REGNUM Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР «Луганская железная дорога».
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«Первый поезд из Старобельска в Луганск прибыл, сегодня также будет отправление из Луганска в Старобельск», — сообщил представитель предприятия.
3 марта войска Народной милиции ЛНР освободили еще 7 населенных пунктов в Донбассе.
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