Красноярск, , 13:24 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту огнестрельного ранения 12-летней девочки в Красноярске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл вечером 18 марта.

Прокуратура Ysia.ru

Пострадавшая находилась в комнате вместе с 22-летним двоюродным братом, который распивал спиртное в компании девушек. У молодого человека в свободном доступе имелось охолощенное оружие марки ИЖ 161 ПС с холостым патроном в стволе.

«Малолетняя использовала указанное оружие для игры, присела на пол, подставила его ствол к подбородку, нажала на курок и произошел выстрел. В соседней комнате находилась мать несовершеннолетней, которая незамедлительно вызвала скорую помощь», — отметили в управлении.

Девочку доставили в больницу, где у неё диагностировали ранение подбородочной области и открытый перелом нижней челюсти. К настоящему времени ребёнок прооперирован, её состояние стабильное.

Как отмечается, семья на профилактическом учёте не состоит.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю, девочка случайно выстрелила из автомата АК-12.