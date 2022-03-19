Самара, , 13:18 — REGNUM В перспективной российской ракете-носителе среднего класса «Союз-6» будут использоваться жидкостные двигатели РД-180. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 19 марта в ходе визита в РКЦ «Прогресс» в Самаре.

Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре Маршалла в США NASA

Глава Роскосмоса рассказал, что ракета «Союз-6» будет выполнена примерно в тех же диаметрах, что и носитель полутяжёлого класса «Союз-5». «Союз-6» будет отличаться меньшей длиной, ракета будет оснащаться двигателями РД-180, которые ранее поставлялись в США.

Начало лётных испытаний ракет «Союз-6» планируется на середину текущего десятилетия. Планируется, что в будущем новый носитель заменит ракеты «Союз-2» и станет основой для второй ступени российской сверхтяжёлой ракеты.

Российские двигатели РД-180 ранее использовались в американских ракетах-носителях Atlas V. Последняя партия из шести двигателей РД-180 была отправлена в США в апреле 2021 года.

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