Луганск, 19 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено 7 снарядов калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«Со стороны ВФУ зафиксирован 1 обстрел: 12.10 н.п. Орехово — Голубовское: артиллерийское орудие 122 мм, 7 снарядов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки ВСУ в ЛНР понесли существенные потери в живой силе и военной технике.