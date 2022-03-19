Минск, 19 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Россию поддерживает только Минск, остальные страны — нейтральные или поддерживают Украину. Об этом 19 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Если РФ и поддерживает кто-то, то только Беларусь. Все остальные — или нейтральную позицию занимают, или же — на стороне Украины», — отметил он в интервью японскому телеканалу TBS.

Также Лукашенко заявил, что Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России.