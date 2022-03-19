Москва, 19 марта, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Поражение Армении во второй карабахской войне было следствием предательской политики Никола Пашиняна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Gov.am Никол Пашинян

«Пашинянпроиграл всё своей предательской политикой, по другому её назвать просто невозможно! Зачем нужно было отдавать территории, а Пашинян отдал их все без боя. Армения была способна выиграть эту войну, Россия поддержала её, как могла бы, российский миротворческий контингент выполнил бы свою задачу. Но многие армянские военные были недовольны пораженческими приказами Пашиняна, фактически касавшихся сдачи городов, когда преимущество было явно на стороне Армении. И эта политика являлась абсолютно предательской по отношению к своей стране», — сказал эксперт.

Напомним, что по итогам войны 2020 года Армения и Нагорно-Карабахская республика вынуждены были уступить Азербайджану ряд ранее контролируемых ими территорий.