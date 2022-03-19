Красноярск, 19 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Красноярске организована проверку по факту огнестрельного ранения 12-летней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, пострадавшую 19 марта госпитализировали в больницу.

vitalykuzmin.net Автомат АК-12

По предварительным данным, накануне вечером девочка находилась дома с 22-летним двоюродным братом, которые распивал со знакомыми девушками спиртные напитки. В какой-то момент она взяла хранившийся дома в свободном доступе автомат АК-12 брата с холостым патроном в стволе.

«Затем она поставила рукоятку оружия себе на колени, а дуло развернула в сторону лица и нажала на курок, в результате чего был произведен холостой выстрел в ее лицо. На шум из соседней комнаты прибежала мать девочки, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

У девочки диагностированы ранение подбородка и переломом нижней челюсти. В рамках проверки следователи намерены выяснить обстоятельства покупки молодым человеком оружия и законность его хранения. Оружие к настоящему времени изъято.