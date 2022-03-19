Новосибирск, , 13:03 — REGNUM В Новосибирской области для нивелирования влияния удорожания материалов и оборудования на выполнение дорожных работ в нормативно-правовые акты вносятся изменения. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Ремонт дорог Yarregion.ru

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«Темпы выполнения дорожно-строительных работ находятся на особом контроле, — подчеркнул министр. — Запланированный в 2022 году объём ввода в эксплуатацию автомобильных дорог будет обеспечен».

Отмечается, что с представителями заказчиков и подрядных организаций будут проводится еженедельные встречи.