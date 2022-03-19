Москва, 19 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Отказ России от предоставления ракет-носителей британской компании OneWeb приведёт к её полному разорению, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 19 марта в ходе встречи в РКЦ «Прогресс». Об этом сообщает РИА Новости.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Рогозин подчеркнул, что спутники OneWeb не будут запускаться отечественными носителями ни с российских космодромов Байконур и Восточный, ни с космодрома Куру во Французской Гвиане. Он добавил, что у Роскосмоса достаточно работы в интересах России, поэтому он не пострадает от потери коммерческого заказчика.

«Специалисты знают, что OneWeb — всё, не будет больше никакого OneWeb'а», — подчеркнул Рогозин.

Компания OneWeb формировала группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Пуски проводились российскими носителями на коммерческой основе. Всего запущено 428 спутников из планируемых 648.

После начала специальной военной операции на Украине британское правительство ввело санкции в отношении российской ракетно-космической отрасли. В Роскосмосе потребовали от руководства OneWeb предоставить гарантии того, что эти спутники не будут использоваться в военных целях. Также говорилось о необходимости выхода правительства Великобритании из состава директоров компании. В OneWeb не выполнили эти требования, что привело к прекращению сотрудничества.